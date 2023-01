Incendiu puternic la Cluj. Au luat foc doua case

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs joi dimineața in zona localitații Rugașești din comuna Cașeiu, județul Cluj. Din primele cercetari efectuate la fața locului de polițiștii rutieri s-a constatat faptul ca o femeie de 34 de ani din comuna Cașeiu, care conducea un autoturism…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Rugașești, comuna Cașeiu. Au fost dislocate la fața locului doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua echipaje SAJ, unde au gasit un baiat,…

- Pompierii au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa de locuit, construita pe doua nivele și cu o suprafața de aproximativ 200 mp, precum și grajdul din apropierea acesteia, cu o suprafața de aproximativ 120 mp, situate in localitatea Padurea Iacobeni, comuna…

- Pompierii au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa de locuit, construita pe doua nivele și cu o suprafața de aproximativ 200 mp, precum și grajdul din apropierea acesteia, cu o suprafața de aproximativ 120 mp, situate in localitatea Padurea Iacobeni, comuna…

- Poleiul face ravagii pe strazile județului Cluj. Un accident intre o mașina și o autoutilitara a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Livada.„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Livada. Apelul de urgența a venit la ora 05:20, iar…

- Pompierii de la Detașamentul din Dej au intervenit miercuri la orele amiezii pentru a stinge focul care a cuprins doua anexe gospodarești, in localitatea Cașeiu din județul Cluj. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale pentru stins incendii și un echipaj SMURD. In momentul sosirii echipajelor…

- Pompierii clujeni intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un grajd și o anexa gospodareasca din Cașeiu. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale pentru stins incendii și, preventiv, un echipaj SMURD.„Pompierii din Detașamentul Dej au intervenit pentru stingerea flacarilor care…