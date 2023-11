Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de studenți au ieșit singuri luni dimineața, 27 noiembrie, dupa ce intr-una dintre camerele caminului din Bulevardul Tei nr. 116 a izbucnit un incendiu, au declarat reprezentanții ISU pentru Libertatea.„Este un camin al carui proprietar este Ministerul Educației, administrat de noi in…

- 63 de studenți s-au autoevaluat dintr-un camin al Facultații de Construcții, in momentul in care au vazut fum și flacari, potrivit Realitatea Plus. Pompierii au sosit la intervenție cu 8 autospeciale și doua echipaje. Deocamdata nu se știe cauza, dar cel mai probabil este vorba de un scurtcircuit provocat…

- Joi, conducerea Senatului Academiei de Studii Economice din București, la propunerea conducerii Facultații de Cibernetica, Statistica și Informatica Economica, i-a decernat titlul onorific de Doctor Honoris Causa (DHC), profesorului universitar doctor Marcel Ausloos, de la Facultatea de Afaceri din…

- In perioada 25-29 octombrie 2023, s-a desfașurat cea de a IV-a ediție de Workshop organizat de Facultatea de Arhitectura de Interior din cadrul Universitații de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” – București, in parteneriat cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș, dedicat refuncționalizarii…

- Miercuri, 25 octombrie 2023, la București, a avut loc deschiderea primei ediții a Conferinței Internaționale „Perspective asupra Dreptului de Proprietate Intelectuala”, organizata de catre Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București impreuna cu Asociația Centrul Roman…

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila a economiei. In urma anunțului, Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut in weekend o intervenție pe Facebook,…