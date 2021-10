Incendiu puternic la Brașov. Alertă maximă! Un puternic incendiu a avut loc joi dimineața intr-un bloc de locuințe din Brașov. Acesta a pornit de la o garsoniera. Persoana aflata in locuința a fost gasita decedata. Incendiul a izbucnit joi dimineața, in jurul orei 06.00, intr-o garsoniera situata la etajul 4 al unui bloc din cartierul brașovean Noua, pe strada Brazilor, informeaza […] The post Incendiu puternic la Brașov. Alerta maxima! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

