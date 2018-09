Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la o locuinta care s-a extins la un bloc invecinat din sectorul 5 al Capitalei, trei persoane fiind ranite, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Pompierii cauta si alte victime,informeaza Mediafax. Un incendiu a izbucnit, sambata ...

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei, flacarile extinzandu-se la mansarda si la ultimul etaj ale unui bloc invecinat. Pompierii intervin cu 13 autospeciale si s-au constituit echipe de cautare pentru…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei, flacarile extinzandu-se la mandarda unui bloc invecinat, cu propagare catre etajul al treilea al imobilului. Pompierii intervin cu 13 autospeciale si s-au constituit…

- Un incendiu de proportii a izbucnit sambata, in Capitala. Un apartament din sectorul 5 a fost mistuit de flacari in doar cateva minute. Doua persoane au ajuns la spital, dintre care un barbat in stop cardio respirator.

- Cel putin 19 persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnit intr-o cladire din orasul francez Aubervilliers, aflat in apropierea capitalei Paris, relateaza site-ul postului RTL.

- Un important incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Landy din Aubervilliers, in apropierea Parisului. Intr-un prim bilant a fost anuntat ca 19 persoane sunt ranite, dintre care cinci pompieri...

- Patru persoane a fost ranite in urma unei explozii dintr-un bloc de pe bulevardul Basarabia din Capitala si, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, explozia a fost urmata de incendiu. Primele verificari arata ca explozia pornit de la o butelie.

- Un incendiu puternic de vegetatie a izbucnit luni intr-o zona situata la periferia capitalei Greciei, Atena, determinandu-i pe localnici sa isi paraseasca locuintele, din cauza norului gros de fum care a acoperit orasul, informeaza Reuters.