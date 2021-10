Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit joi seara la o casa batraneasca din Capitala. Potrivit pompierilor, focul s-a extins la acoperișul unei locuințe invecinate. La fața locului intervin șase autospeciale de stingere.

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, in sectorul 3, in apropierea unui hypermarket. Focul a izbucnit la o casa, iar apoi s-a extins la o alta. Pompierii au deplasat mai multe autospeciale in zona, mai ales ca in apropierea celor 2 imobile se afla și un service auto, iar militarii lucreaza pentru…

- Pompierii militari maramureșeni au intervenit, in intervalul 17-19 septembrie, in cazul a trei situații de urgența. Vineri, 17 septembrie, pompierii baimareni, alaturi de pompierii voluntari din Seini, au intervenit in Handalul Ilbei, unde un incendiu a izbucnit intr-o locuința. Focul a distrus diverse…

- Incident, in cursul nopții de duminica spre luni, la Spitalul Clinic de Urgența Marie Curie (fostul Budimex) din București. E vorba despre unul dintre cele mai mari spitale de pediatrie din țara. Totul s-a intamplat dupa ce o priza a luat foc, anunța Antena3. Incidentul s-a produs in jurul orei 2 dimineața,…

- Un incendiu a izbucnit, duminica la pranz, la terasa unui restaurant din Capitala, de pe str Ramnicu Valcea., cu posibilitate de extindere la o locuința. Sunt degajari mari de fum. Pompierii acționeaza cu 7 autospeciale de stingere, autoscara, descarcerare, smurd. Nu sunt persoane ranite.…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa-amiaza la stația de sortare a deșeurilor din comuna Ulmeni. Pompierii militari din Calarași și București au ajuns la fața locului cu 11 autospeciale și se lupta cu flacarile. Incendiu uriaș la stația de sortare a deșeurilor din comuna Ulmeni In jurul orei 12:00,…

- Incendiu puternic la doi pași de București. Doua case ard in Domnești, iar flacarile au cuprins o suprafața de 300 mp. Pompierii intervin in aceste momente, potrivit Antena 3. ”Ard doua locuințe de tip duplex in localitatea Domnești. Incendiul se manifesta in mod special la nivelul acoperișului,…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in interiorul Complexului Pieții Delfinului din București. Zeci de oameni au fost evacuați de pompieri, in timp ce alții au reușit sa iasa singuri, inainte ca aerul din cladire sa devina irespirabil.