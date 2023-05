Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, localitatea Caianu Mic. Un barbat s-a intoxicat cu fum. Din primele informații, incendiul a izbucnit la o casa. La fața locului au intervenit pompierii din Beclean cu doua echipaje de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD, dar și SVSU Caianu Mic. ”Vecinii…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dupa-amiaza, la un atelier cu utilaje de galvanizare a fierului situat in localitatea Sangeorgiu de Mures. Pompieri de la trei detasamente din cadrul ISU Mures intervin pentru stingerea flacarilor. Din cauza degajarii mari de fum, autoritatile au emis mesaj RO-Alert…

- Pompierii giurgiuveni au intrat in alerta și au intervenit de urgența pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit la un depozit aflat in Uzunu. Incendiul, unul de proporții, cu degajari mari de fum, a izbucnit marți dimineața la un depozit de materiale reciclate din plastic, in localitatea Uzunu,…

- Un incendiu s-a produs marți in județul Mureș, la o fabrica de mobila din Jabenița, anunța realitateademures.net . Flacarile au cuprins o suprafața 100 de metri patrati in sectia de lacuire, aflata la etajul unu al cladirii.Mai multe persoane au fost afectate. Potrivit primelro informații din presa…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la biserica adventista din localitatea aradeana Șepreuș. Instrumente muzicale și mobilier au fost distruse. Incendiul a izbucnit cu puțin inainte de ora 3.00 la anexa bisericii adventiste din localitatea Șepreuș, potrivit ISU Arad. La sosirea…

- Un incendiu a izbucnit la o casa din municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, pompierii intervenind mai bine de trei ore pentru stingerea flacarilor. In locuinta a fost gasit trupul neinsufletit al unui barbat de aproximativ 40-50 de ani.Incendiul a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica,…

- Panica intr-un bloc din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Un incendiu a izbucnit la etajul zece al cladirii. In apartamentul afectat se afla o minora, care s-a autoevacuat. Incendiul a izbucnit in aceasta dupa amiaza și a fost apelat numarul unic de urgența 112. La locul solicitarii s-au mobilizat deja…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit in București, in cartierul Rahova. Un nor mare de fum s-a ridicat incepand cu ora 09:15.Incendiul e vizibil din Bragadiru, vantul pare sa poarte fumul spre șoseaua București- Magurele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…