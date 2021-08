Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Braila, incendiul a cuprins patru case de pe strada George Toparceanu din municipiu.Din primele informatii reiese ca focul a izbucnit in curtea unei batrane. Au fost directionate initial 4 masini de stingere incendii cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj de la SMURD.Intervenția s-a…

- Un incendiu puternic a cuprins, vineri dimineata, trei case din municipiul Buzau. Mai multe persoane s-au autoevacuat, in timp ce una a fost surprinsa de foc in interior, dar a fost salvata la timp de pompieri, transmite news.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu,…

- In aceasta dimineața, pompierii buzoieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la trei case de locuit de pe strada Al Vlahuța, mun Buzau. Incendiul se manifesta la prima locuința in zona mansardei, iar la celelalte doua la acoperiș. La fața locului au fost dislocate 3…

- Orasul port Qingdao din estul Chinei se confrunta cu cea mai puternica infestare cu alge din istoria sa, peste 1.700 de kilometri patrati de luciu de apa fiind acoperiti cu alge verzi daunatoare, fenomen obisnuit in regiune dar care niciodata nu a avut o asemenea amploare, transmite marti Reuters. …

- Centrul pentru situatii de urgenta din Belgia a indemnat locuitorii din sudul si estul tarii sa evite vineri toate calatoriile dupa ce bilantul deceselor in urma nivelului crescut al apelor raurilor si al viiturilor a ajuns la 14, informeaza Reuters. Precipitatiile au scazut in…

- Stricaciuni insemnate produse de natura, sambata seara, atunci cand Timișul se afla sub cod portocaliu de fenomene meteo periculoase. La Beregsau Mare, o casa a fost lovita de trasnet și a luat foc. Pompierii au intervenit de urgența.

- Un puternic incendiu a izbucnit, joi dupa-amiaza, la o gospodarie din comuna Berchișești. Au fost cuprinse de flacari doua locuințe din gospodarie și doua construcții anexe. Pompierii militari de la Suceava, alaturi de cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din comuna, au ...

- POARTA – Un incendiu s-a produs azi noapte, in jurul orei 1.30, la un tren de marfa incarcat cu cereale, aflat in stația Poarta CFR, dupa Teregova (spre Domașnea). Au acționat doua detașamente de pompieri militari din Caransebeș, care au gasit locomotiva trenului in flacari! Aceasta a fost decuplata…