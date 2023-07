Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la etajul patru al unui bloc din Orastie, judetul Hunedoara. Doua treimi dintre locatari s-au autoevacuat in urma sinistrului. Focul a fost semnalat in jurul orei 18.00 prin apel la 112. Incendiul a fost localizat intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc de pe str. […] Articolul Incendiu puternic intr-un bloc din vestul tarii. Toti locatarii au fost evacuati a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .