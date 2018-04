Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adulti si doi copii vor fi transportati la spital, sambata, in urma unui incendiu ce a izbucnit la etajul trei al unui bloc cu zece etaje de pe Strada Ramnicu Valcea din Capitala, anunta reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.

- Update Din primele date un conducator auto de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DJ220 din directia Gara Boboc catre Boboc, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un pom marginal.…

- Update Din primele date un conducator auto de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DJ220 din directia Gara Boboc catre Boboc, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un pom marginal.…

- Incendiu intr-un bloc de locuințe din Brașov. O garsoniera a luat foc din cauze deocamdata necunoscute. 20 de persoane au fost evacute, dupa ce au ramas blocate inauntru din cauza fumului dens.

- Un grav accident de circulație s-a produs joi, 8 martie, pe DN1, la Bușteni. Au fost implicate trei autoturisme, iar 7 persoane au avut nevoie de ingrijiri și au fost transportate la spital. Pe durata intervenției traficul rutier a fost blocat in zona, fiind deviat pe strada Zamorei. Foto: arhiva

- Vremea este foarte inselatoare, iar situatia este din ce in ce mai grava in majoritatea tarii. Nu doar ca exista risc de avalansa, de accidentare si chiar pericol de moarte la temperaturi foarte scazute, dar exista si posibilitatea sa ramai blocat in localitatea ta si sa nu dispui de surse.

- In dimineata zilei de vineri, 9 februarie, pe traseul R16 „Balti-Falesti-Sculeni”, intre satul Frumusica si satul Calugar, raionul Falesti, un automobil de tip Volkswagen T4 a derapat de pe traseu si a fost proiectat intr-un arbore.

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.