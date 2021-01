Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 88 de ani a murit si alte 46 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit, sambata dimineata, intr-un bloc din Baia Mare. Focul a cuprins o garsoniera, unde a fost gasita batrana decedata, iar scara blocului a fost inundata de fum, informeaza News.ro.Cornel Babut, reprezentant…

- Un incendiu mistuitor a pus stapanire pe un apartament dintr-un bloc din Capina, in noaptea de joi spre vineri. In urma tragediei, o femeie a decedat, iar zeci de locatari au fost evacuați din cladire. Din pacate, focul a izbucnit de la un obiect pe care il acem toți in case. Cum s-a produs tragedia…

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica dimineața intr-un apartament din Galați. In urma deflagrației, doua persoane și-au pierdut viața și alte 25 au fost evacuate. O persoana a fost gasita carbonizata in apartamentul in care locuia, iar o femeie de 60 de ani a suferit un stop cardiorespirator ca…

- Doua persoane au murit, iar 25 au fost evacuate, in urma unui incendiu care a izbucnit, duminica, intr-un apartament din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

