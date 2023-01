Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Patru persoane, între care și doi copii, au ajuns la spital Patru persoane dintre cele evacuate din blocul din Arad in care a izbucnit un incendiu, intre care doi copii, au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, prezentand semne de intoxicatie usoara cu fum.Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean, este vorba de doi copii si doi parinti care au fost dusi la Unitatea de Primire Urgente, in timp ce alte sapte persoane, intre care trei copii, au primit asistenta medicala in fata blocului, suferind atacuri de panica.Incendiul a fost lichidat de pompieri dupa cateva minte de la sosirea echipajelor de interventie, cauza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

