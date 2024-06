Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Incendiu puternic in Apuseni, la o hala și un grajd. Pompierii au luptat șase ore cu focul Pompierii din Alba au luptat aproximativ 6 ore cu un incendiu de proporții izbucnit in Apuseni. Alarma a fost data in cursul nopții, in jurul orei 1:20 cu privire la un foc izbucnit la o anexa gospodareasca…

- Noapte de coșmar la Frasin, unde un incendiu izbucnit in jurul orei 3.00 din noapte a lasat dezastru in urma intr-o gospodarie. Alarma la 112 s-a dat in jurul orei 3.15.Militarii Garzii de Intervenție Gura Humorului și ai Detașamentului de pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii ...

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un atelier de tamplarie din Aiud, județul Alba. Flacarile s-au extins la o locuința și la o pensiune. 16 persoane au fost evacuate.A ars generalizat un atelier de tamplarie, pe o suprafața de aproximativ 300 mp.

- O fetița in varsta de 2 ani a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței in urma unui incendiu care a izbucnit miercuri in locuința sa din comuna Horea, județul Alba. Și mama copilului, o femeie de 26 de ani, a fost ranita.

- Mai multe localitați din Alba fara curent electric din cauza vantului puternic: Intervenții DEER pentru remedierea avariilor din județ Mai multe localitați din Alba fara curent electric din cauza vantului puternic: Intervenții DEER pentru remedierea avariilor din județ Mai multe localitați din comunele…

- INCENDIU de vegetație uscata la Livezile: Recomandari ISU Alba pentru prevenirea arderilor necontrolate INCENDIU de vegetație uscata la Livezile: Recomandari ISU Alba pentru prevenirea arderilor necontrolate Un incendiu de vegetație usacata a izbucnit luni dupa-masa, in jurul orei 17.00, la Livezile.…

- Cel puțin 15 oi au murit intr-un incendiu care a pornit in aceasta dupa amiaza in localitatea aradeana Zarand. Intervin pompierii militari ai Garzii de... The post UPDATE: 50 de oi au murit dupa un incendiu puternic in localitatea Zarand! O persoana a suferit arsuri appeared first on Special Arad ·…

