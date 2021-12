Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 1, intr-un bloc de la periferia Constanței. Conform replicaonline.ro, focul a pornit din parcarea subterana, de la vehiculele staționate acolo, ulterior extinzandu-se spre apartamente. Panica s-a instalat imediat, oamenii au ieșit in strada, disperați și speriați, in timp focul devenea tot mai amenințator și pompierii se luptau pentru stingerea flacarilor. In urma incendiului, opt persoane – adulți și copii – au fost transportate la spital, intoxicate cu fum sau cu arsuri. The post Incendiu puternic intr-un bloc de…