Incendiu puternic într-o locuință din Sîngerei Un barbat s-a ales cu aursuri in regiunea feței dupa ce un incendiu puternic a izbucnit in propria gospodarie. Conform informațiilor, totul s-a intimplat luni, 9 mai, in localitatea Draganești, raionul Singerei, transmite realitatea.md. Urmare a sesizarii, la fața locului pentru stingerea arderii au intervenit doua echipe de salvatori, care au reușit localizarea prompta a incendiului. {{6140 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O casa din raionul Singerei, localitatea Draganești a luat foc. Totul s-a intamplat ieri, 09 mai, la ora 14:20. Conform IGSU, proprietarul casei, un barbat de 71 de ani a primit arsuri de gradul III in regiunea feței.

- FOTO: O locuința din Sebeș s-a facut scrum, in urma unui incendiu puternic O locuința de aproximativ 20 de metri patrați din Sebeș a ars in totalitate, in urma unui incendiu izbucnit marți, 26 aprilie. Potrivit ISU Alba, pompierii au fost alertați in jurul orei 21.40 ca o locuința a fost cuprinsa de…

- Procurorii DNA au anuntat, joi, ca a retinut trei barbati, unul dintre ei administrator al unor societati comerciale, in sarcina carora s-a retinut comiterea infractiunilor de santaj (comise in forma autoratului si a complicitatii), lipsire de libertate in mod ilegal si loviri si alte violente (comise…

- Doi dintre cei trei copii care au suferit arsuri in urma incendiului din satul Focșasca, comuna Tacuta, din județul Vaslui, sunt transportați la un spital din Iași. Ei au arsuri pe o suprafața foarte mare din corp. Din pacate, fetița in varsta de 3 ani a decedat, conform Mediafax. Fii la curent…

- Vești FOARTE PROASTE pentru toți romanii care și-au propus cumpararea unei locuințe in urmatoarea perioada de timp! Specialiștii economici dau un semnal extrem de puternic cu privire la evoluția imobiliarelor. Creșterea prețurilor este inevitabila și va fi o adevarata lovitura, in special pentru…

- Doua persoane au murit, dupa ce locuința in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18:00, in localitatea Porumbrei, din raionul Cimișlia. Potrivit datelor preliminare, victimile s-au dovedit a fi un tinar de 22 de ani și o persoana de 65 de ani.…

- Au fost momente de groaza intr-un bloc din Piatra-Neamț, acolo unde un incendiu a izbucnit la etajul al treilea. Speriați de fumul care ieșea dintr-o garsoniera, oamenii au alertat imediat autoritațile. La fața loclui au sosut mai multe autospeciale de stingere, iar locatarii au fost evacuați. Din pacate,…

- Un incendiu devastator a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Vladomira, comuna Trifești, județul Iași. Pompierii au intervenit de urgența, insa pana la venirea lor, doi copii cu varsta cuprinse intre 3 și 4 ani au fost salvați de un barbat. Copii au fost salvați de un barbat de 50 de ani La…