Aproximativ 20 de persoane s-au evacuat joi dintr-un bloc din municipiul Sibiu, unde a avut loc un incendiu la un apartament de la etajul al doilea, in care a fost gasit un barbat in stop cardio-respirator. Barbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente, intubat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Andreea Stefan. „Barbatul in varsta de 74 de ani a raspuns manevrelor de resuscitare, acesta fiind transportat la UPU Sibiu, intubat. Un numar de aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat, fara a avea nevoie de asistenta medicala. Incendiul…