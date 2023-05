Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben in București valabila cel puțin o ora. Vantul va bate puternic, cu rafale de 55-60 de kilometri pe ora.COD GALBENValabil de la : 19-05-2023 ora 17:25 pana la : 19-05-2023 ora 18:00In zona : Mun. Bucuresti ;Se vor semnala : intensificari…

- Pompierii și Poliția au intervenit luni, 24 aprilie, la iesirea din Alexandria spre Bucuresti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si o mașina, a informat Centrul Infotrafic al IGPR.In total, 9 persoane au fost implicate in accidentul din județul…

- Cetațeanul strain care l-a injunghiat pe Jean Sasu, unul dintre acționarii cluburilor Nuba, a fost dat in urmarire generala in Europa, dupa ce a plecat din Romania inca din seara atacului.De pe patul de spital, Jean Sasu spune ca, dupa incidentul de acum patru zile, va discuta cu specialiștii in paza…

- Un barbat din București a fost ranit, iar soția sa a suferit un atac de panica dupa ce casa lor a fost serios afectata de un incendiu. Spaima a fost mare și printre vecini, pentru ca exista pericolul ca focul sa se extinda și la ei. Se pare incendiul ar fi fost provocat de o candela care a ramas aprinsa…

- Reprezentantii ASPA Bucuresti anunta joi, 30 martie, ca au capturat miercuri 2 caini cu ajutorul unei arme cu tranchilizant, in cadrul unor actiuni ce au avut loc langa Dedeman Ghencea si pe bulevardul Iuliu Maniu, langa fosta fabrica Victoria. Institutia sustine ca peste 100 de caini au fost capturati…

- UPDATE: Echipajele medicale care au ajuns la fața locului l-au gasit pe batranul de 82 de ani in viața, deși intr-o situație extrem de grava. Practic, spun cadrele medicale, prin plaga mare de la nivelul abdomenului intestinele erau ieșite in afara, imaginea fiind una ingrozitoare. Satenii spun ca doar…

- Trei masini au fost strivite de un TIR, intr-un cumplit accident produs, astazi, in Tantareni, judetul Gorj. O fetita in stare critica a fost preluata de un elicopter SMURD. „In acest moment intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza localitatii…

- O coloana uriașa de fum negru a fost vazuta luni de dimineața ridicandu-se dintre blocurile din cartierul Rahova, din București. Fumul a fost vizibil de la Bragadiru, la cațiva kilometri distanța. Incendiul a izbucnit pe acopoerișul unui bloc din Rahova, iar consilierul local USR Iustinian Roșca spune…