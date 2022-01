Incendiu puternic în Slatina. O clădire a ars complet / Nouă mașini au fost avariate Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineața in Slatina. O cladire a ars complet și noua mașini parcate in apropierea incendiului au fost avariate. Jumatate dintre mașinile avariate au fost arse in totalitate. Potrivit pompierilor din Slatina, incendiul a izbucnit pe strada Pitești, la o cladire dezafectata. Incendiul nu a fost anunțat la timp la 112, despre izbucnirea lui aflandu-se dupa ce s-au postat imagini pe rețelele sociale. La sosirea pompierilor, cladirea, cu suprafața de peste 120 de metri patrați, ardea generalizat, iar mai multe autoturisme parcate in apropierea acesteia au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

