Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, marți, 16 iulie, pentru stingerea unui incendiu de amploare izbucnit la un service auto de pe Șoseaua Electronicii din Sectorul 2 al Capitalei, relateaza News.ro.La sosirea pompierilor, incendiul se maifesta la nivelul acoperisului cu flacara deschisa si degajari mari de fum.„Intervenim…

- La fața locului au fost alertate 8 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, o autospeciala de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și o ambulanța SMURD.In momentul de fața, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului cu flacara…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Sectorul 2, la un grup de locuinte invecinate. 26 de persoane au fost evacuate, iar cinci au fost asistate medical. Trei dintre ele au fost transportate la spital, relateaza News.ro.Pompierii…

- S-a sunat mobilizarea in randul pompierilor, luni, dupa izbucnirea unui incendiu puternic in Capitala. Din primele informații, un incendiu de proporții a izbucnit, luni, la fațada unei cladiri de doua etaje situate in sectorul 5 al Capitalei. Nu mai puțin de 12 autospeciale de stingere și trei autoscari…

- Miercuri, 20 mai 2024, pompierii din București au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la parterul unei cladiri dezafectate de pe Șoseaua Ștefan cel Mare, in sectorul 2 al Capitalei.Pompierii au trimis 8 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție și…

- Un incendiu care se manifesta cu degajari mari de fum a izbucnit, luni, la o casa aflata pe Strada Calusei din Sectorul 2 al Capitalei. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o casa, pe strada Calușei, din sectorul 2 al municipiului București. Alertate 5 autospeciale de stingere…

- Pompierii intervin, luni dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa din Sectorul 2 al Capitalei.”Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o casa, pe strada Calusei, din Sectorul 2 al municipiului Bucuresti.

- Pompierii intervin, marti, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua case de pe strada Culea Nicolae, din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii au extras o persoana decedata, relateaza News.ro.”Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuinta tip parter si la acoperisul celei de-a…