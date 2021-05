Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica și groaza au trait mai multe persoane din Suceava, dupa ce un incendiu devastator le-a curpins gospodariile. Focul a izbucnit in Sucevița, la o casa, iar ulterior, din cauza vantului, s-a extins la inca patru locuințe. Cel care a alertat autoritațile a fost unul dintre proprietari,…

- INCENDIU pe autostrada A10, sens Turda – Aiud: O mașina, cuprinsa de FLACARI, pe banda de urgența Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 9 mai, in jurul orei 11:00, pe autostrada A10, sens Turda – Aiud, o mașina fiind cuprinsa de flacari. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri…

- Locuinta unei femei din municipiul Giurgiu a fost distrusa de un incendiu in noaptea de marti spre miercuri in urma unui incendiu violent izbucnit de la un scurtcircuit electric. "ISU Giurgiu a fost anuntat prin 112, putin dupa miezul noptii, ca o locuinta de pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul…

- Un incendiu a fost sesizat în aceasta dimineața pe strada Livezii, cartierul Maraști. Pompierii au intervenit la timp, astfel ca focul nu a apucat sa se extinda mult. Martorii de la fața locului au declarat ca nu ar fi și alte pagube materiale în afara de autoturismul incendiat. Deocamdata…

- Șase autospeciale intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un service auto din București. O persoana a suferit arsuri la fata și pe membre Pompierii intervin pentru a impiedica flacarile sa ajunga la o cladire lipita de service-ul auto. Suprafața care arde are aproximativ 400 de…

- Un incendiu de proporții a avut loc în localitatea Sânnicoara din județul Cluj. Focul a distrus casa aproape în totalitate. A mai ramas un perete „în picioare”. Pâna în momentul de fața, pompierii…

- 11 persoane au murit dupa ce un incendiu care a izbucnit intr-un mall s-a raspandit la un spital care trata pacienti cu Covid-19 din Mumbai, capitala financiara a Indiei, au declarat vineri oficialii locali, informeaza dpa. Focul a izbucnit dupa miezul noptii de joi spre vineri, in centrul…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 02:00, la o casa din localitatea Șeușa, comuna Ciugud. Focul a izbucnit la nivelul acoperișului, iar persoanele aflate in locuința s-au autoevacuat. Proprietarul a fost asistat medical de catre un echipaj SMURD dupa ce a suferit un…