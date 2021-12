Incendiu puternic în Popești Leordeni. Arde un depozit pe șoseaua de centură Un incendiu puternic in Popești Leordeni s-a declanșat in dimineața zilei de duminica, 5 decembrie 2021. Incendiul s-a declanșat la o firma cu sediul pe șoseaua de centura a Capitalei. Flacarile au pornit din curtea firmei, unde sunt depozitate materiale reciclabile. Din fericire nu sunt persoane ranite. Suprafata afectata de incendiu este de 3000 de metri patrați. Flacarile au distrus stivele exterioare de materiale si o hala din curtea societatii. Autoritatile au emis un mesaj telefonic tip RO-ALERT. „Flacarile au o intensitate foarte mare, de peste 5 – 6 metri, si au afectat inclusiv halele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

