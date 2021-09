Incendiu puternic în Parcul Romanescu din Craiova Un incendiu puternic a izbucnit duminica, in Parcul Romanescu, din Craiova. Pompierii intervin cu trei autospeciale cu apa si spuma. Potrivit ISU Dolj, 20 de pompieri de la ISU Dolj actioneaza cu autospeciale cu apa si spuma, insa interventia pentru stingerea incendiului care a cuprins 5 hectare de vegetație uscata este ingreunata de vant. Primarul […] The post Incendiu puternic in Parcul Romanescu din Craiova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, de 12 și 14 ani, din Dolj, au fost vaccinați anti-COVID-19 fara acordul parinților. Este vorba despre doua fetițe aflate in grija statului. Tatal fetițelor de 12 și 14 ani, din Craiova, se afla in strainatate și nu este decazut din drepturile parintești. Acesta susține ca muncește in strainatate…

- Vremea se schimba radical de vineri. Meteorologii au actualizat, vineri, informarea de ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuata si intensificari ale vantului, valabila in toata țara. Astfel, de vineri, ora 10:00, pana sambata la aceeași ora, va ploua in general moderat…

- O terasa din Mamaia a fost curpinsa de flacari, vineri, dupa-amiaza. Pompierii au intervenit de urgena pentru stingerea flacarilor, care risca sa se extinda și la construcțiile din apropiere. Incendiu violent a izbucnit la o terasa din statiunea Mamaia, in zona Cazino. Potrivit reprezentantilor ISU…

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…

- Pompierii romani aflați in misiune in Grecia și care acționeaza aproape non-stop in padurile cuprinse de flacari din insula Evia, au impresionat localnicii, autoritațile și presa. Mai multe publicații au scris in detaliu despre modul in care s-au organizat și despre cum acționeaza in lupta cu flacarile.…

- Un incendiu cu mari degajari de fum, a izbucnit, luni dimineata, la un depozit de fier vechi din Zalau, informeaza Agerpres. La fata locului actioneaza trei autospeciale de stingere. “Pompierii zalauani intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o serie de deseuri depozitate in cadrul unei…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la Sectia Chirurgie Cardiovasculara, situata la etajul patru al Spitalului Judetean Constanta. Potrivit pompierilor, la fața locului au ajuns o autospeciala de transport victime multiple, doua autoscari, patru autospeciale de stingere și doua ambulanțe Smurd B. Din fericire,…

- Alerta a fost data de un localnic din localitatea Robeasca din județul Buzau. Omul a auzit animalul țipand de pe findul unui puț care nu era acoperit. A sunat la 112, iar pompierii sosiți primii la fața locului au constat ca era vorba despre un bursuc extrem de speriat. Doua ore s-au chinuit salvatorii…