- Un incendiu puternic a izbucnit in Parcul IOR din București. Pompierii intervin la fața locului.Pentru moment nu se cunosc detalii cu privire la motivul izbucnirii incendiului. Știre in curs de actualizare

- In continuare roboții speciali ai pompierilor verifica zona in cautarea altor posibile victime. Pana la acest moment, la fața locului au fost aduse zeci de autospeciale de pompieri, puncte medicale mobile și circa 20 de ambulanțe, inclusiv pentru transportul de victime multiple: ISU BIF (București,…

- O fetita s-a electrocutat atingand un stalp de iluminat public, in timp ce se juca intr-un parc pentru copii din Sectorul 6. Politistii fac cercetari in acest caz, iar reprezentantii Enel au fost chemati sa verifice toti stalpii din parc. Fetita este in stare stabila, neavand leziuni pe piele, dar va…

- Pompierii au intervenit cu autospeciale de stingere cu apa si spuma. Au fost alertate sase autospeciale cu apa si spuma, una cu autoscara si mai multe ambulante. Incendiul vine dupa un alt eveniment asemanator petrecut in Sectorul 3 din București. Tot miercuri, un alt incendiu violent a cuprins acoperișurile…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale, una avand arsuri, iar cealalta fiind intoxicata cu fum, au transmis autoritațile. Pompierii intervin pentru…

- Un incendiu a izbucnit vineri, 21 iulie, in localitatea Sintesti din comuna Vidra, judetul Ilfov, informeaza ISUBIF.Pompierii au fost alertati in jurul orei 17:50, iar la fata locului au ajuns 7 autospeciale de stingere cu apa si spuma.Potrivit ISUBIF, incendiul se manifesta pe o suprafata de 15.000…

- Intr-un parc din Sectorul 6 a fost instalat un megafon chiar langa camera de supraveghere. O persoana a facut publica o imagine de la fața locului intrebandu-i pe ceilalți internauți daca știu mai multe informații cu privire la aceasta inițiativa. Megafonul din parc este chiar folositor: „Doamna cu…