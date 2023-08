Incendiu puternic în orașul Buzău La cateva minute dupa miezul nopții, pompierii buzoieni au fost mobilizați pentru stingerea unui incendiu la o locuința tip P+1 situata pe strada Prutului din municipiul Buzau. ,,Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 150 mp, ardere generalizata. Se acorda ingrijiri medicale unei persoane cu atac de panica.Misiunea este in dinamica iar datele pot suferi modificari.” , transmite ISU Buzau. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

