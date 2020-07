Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proportii a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la hala agroalimentara din Piata Cetate din Oradea, unde peste 50 de pompieri militari au intervenit pentru stingerea acestuia. Cauza incendiului urmeaza sa fie stabilita, transmite News.ro.Incendiul a fost anuntat la 112 in jurul…

- Incendiu intr-un depozit de pastrare a vatei minerale și polistirenului din Balti. Flacarile au izbucnit dimineata, in jurul orei 10:00.Potrivit reprezentantilor IGSU, patru echipaje de salvatori și pompieri au luptat pentru a stinge focul.

- Intensitatea focului, degajarile de fum si pericolul unor potentiale explozii i-au facut pe cei de la ISU Iasi sa transmita un mesaj prin RO-ALERT care a trezit din somn numerosi ieseni mult dupa miezul noptii. SURSA VIDEO - Atentie Politia Iasi

- Cateva casute de camping din perimetrul unei baze sportive aflate pe malul Muresului, in municipiul Arad, au luat foc, joi dupa-amiaza, fiind distruse complet informeaza Agerpres. Baza sportiva respectiva are noua casute in camping, iar trei au fost cuprinse de flacari, fiind observate de un sofer…

- Desfașurare masiva de forțe la Maneuți in noaptea de sambata spre duminica pentru a stinge un uriaș incendiu care a cuprins o gospodarie și amenința sa mistuie alte doua proprietați din vecinatate. Pentru a ține sub control flacarile și pentru a le lichida, la locul dezastrului au fost trimise nu ...

- Panica mare in municipiul Radauți, dupa un incendiu izbucnit intr-o zona aglomerata de case și anexe. Luni, in jurul orei 15.00, s-a anunțat prin 112 izbucnirea unui incendiu pe strada Granicerului din Radauți. La fața locului s-au deplasat pompierii de la Detașamentul Radauți, care au cerut ...