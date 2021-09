Un incendiu a izbucnit, sambata seara, pe terasa unui bloc 12 etaje aflat in construcție. Sunt degajari insemnate de fum. Blocul se afla pe str. Parcului. Ard butoaie cu smoala și carton bituminat. Suprafața afectata este de aproximativ 500 mp. La fața locului se acționeaza cu 11 autospeciale de stingere, 2 autoscari. Pana in acest moment nu au fost inregistrate victime. Pana in acest moment s-a acționat de la inalțime cu autoscara. Echipele de pompieri au urcat la ultimul nivel și acționeaza pentru stingerea incendiului. The post Incendiu puternic in nordul Capitalei: Terasa unui bloc aflat in…