Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de locuinte din zona metropolitana Greater Manchester, situata in nordul Angliei, au fost evacuate in timp ce pompierii fac eforturi sa stinga un incendiu de vegetatie care se propaga de cateva zile pe fondul temperaturilor ridicate ce afecteaza regiunea Saddleworth Moor, informeaza Reuters.…

- Peste 30 de locuinte din zona metropolitana Manchester, din nord-vestul Angliei, au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetatie care se raspandeste in apropiere, transmite miercuri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- 12 subofiteri din cadrul Detasamentului Rosiorii de Vede au intervenit duminica, in jurul orelor 17:30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat pe str. Republicii, din localitate. La fata locului s-au deplasat rapid pompierii militari cu o autospeciala de stingere cu apa si…

- Mai mult de jumatate din populatia Marii Britanii considera ca refugiatii ar trebui sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea guvernului, potrivit unui sondaj de opinie publicat joi, relateaza Reuters. Compasiunea fata de refugiati a crescut, 38% dintre respondenti sondajului Aurora…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- Porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea, inchise, duminica, din cauza vantului puternic, anunta Infotrafic. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13.00, judetul este sub cod galben de vant, cu rafale de 65 de kilometri la ora.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Constanta, din…

- Noua membri ai Partidului Conservator din Marea Britanie sustin amendamentele la legislatia necesara pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, inclusiv un vot in parlament privind ramanerea intr-o uniune vamala, a relatat vineri cotidianul The Guardian, citat de Reuters. Din grupul de disidenti…