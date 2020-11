Incendiu puternic în localitatea Moeciu: Intervin 5 echipaje de pompieri Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un imobil din localitatea Moeciu. Din primele informații, flacarile au afectat parterul și mansarda casei. Focul s-a extins la acoperișul altor doua case aflate in imediata vecinatate, conform ISU Brașov. Incendiul se manifesta cu ardere generalizata, suprafața afectata fiind de aproximativ 500 mp. La fața locului intervin cinci mașini de stingere, o autoscara și o ambulanța SMURD. Pentru stringerea incendiului au mai venit trei mașini de stingere din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgența Bran, Rașnov și Cristian. sursa foto:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

