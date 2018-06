Incendiu puternic în judeţul Olt. O casă a fost cuprinsă de flăcări Potrivit ISU Olt, in casa locuiau sapte persoane ce au reusit sa iasa afara si nu s-au inregistrat victime. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent, cu flacara si degajari mari de fum, la acoperisul casei si la bunurile aflate in interior. "Dezvoltarea rapida a incendiului a fost favorizata de izolatia din polistiren a locuintei si de materialele consumabile aflate in interior. Interventia pompierilor a durat mai bine de trei ore si jumatate. Au ars acoperisul casei pe circa 250 de metri patrati, mobilier, electronice, electrocasnice si tocaria din PVC de la etajul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

