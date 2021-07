Incendiu puternic în insula grecească Samos Un incediu puternic pe insula Samos din Grecia a dus la evacuarea mai multor hoteluri si resedinte. Evacuarea a fost preventiva, iar autoritatile atrag atentia ca, din cauza temperaturilor neobisnuit de ridicate, oricand pot izbucni noi incendii de vegetatie. Coasta nordica a insulei a fost cea mai grav afectata – potrivit agentiilor internationale de presa. Incendiul a izbucnit joi la pranz, dar inca nu a fost adus sub control de catre echipele de interventie, ajutate de elicoptere si de avioane speciale. In total, 51 de incendii de padure si de vegetatie au fost raportate in ultimele 24 ore,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

