Incendiu puternic în Dâmbovița. Zeci de hectare de grâu au fost cuprinse de flăcări Un incendiu de proporții a izbucnit in Dambovița, in apropiere de București. Focul a izbucnit intre localitatile Buciumeni si Gruiu, aproximativ in zona km 31 de pe DN 4, unde ard in prezent zeci de hectare de grau. Incendiu dramatic in Dambovița Duminica dupa-amiaza, un incendiu de mari proporții a izbucnit in apropierea Bucureștiului, afectand

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

