Incendiu puternic în Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o garsoniera dintr-un bloc din Murfatlar, județul Constanța, iar peste 30 de persoane, printre care si trei copii, au fost evacuate din cladire. Proprietara locuintei, o femeie de 75 de ani, a suferit un atac de panica. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au […] The post Incendiu puternic in Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

