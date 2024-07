Incendiu puternic în comuna Odobești Incendiu puternic in comuna Odobești, in jurul orei 10:11, pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu produs la doua anexe gospodaresti situate in localitatea Odobești, pe strada Olarilor. Detașamentul de Pompieri Titu a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului incendiul se [...] The post Incendiu puternic in comuna Odobești first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de Pompieri Gaești a intervenit in cazul un incendiu de vegetație uscata in localitatea Chirca, reușind sa localizeze și sa acționeze pentru lichidarea acestuia. La ora 12:01, echipajele de intervenție au fost solicitate sa intervina in cazul unui incendiu de vegetație uscata in interiorul…

- Incendiu la o semiremorca plina cu furaje in comuna Bucșani, astazi, in jurul orei 12:54, pompierii au fost solicitați sa intervenim in cazul unui incendiu produs la o semiremorca in comuna Bucșani, sat Racovița, pe strada Principala. Detașamentul de Pompieri Targoviște intervine cu doua autospeciale…

- O femei din comuna Ocnița, in timpul exercitarii dreptului la vot, și-a fotografiat buletinul de vot, deja a fost sancționata contravențional cu amenda in valoare de 600 de lei. La nivelul judetului Dambovița, procesul de votare a inceput la toate cele 434 de secții de votare. Astazi, pana la ora 11:00,…

- Primarul Gabriel Danuț Sandu este foarte apreciat și susținut de comunitatea din comuna Voinești, județul Dambovița. Acest lucru se datoreaza faptului ca sub conducerea sa, comuna a cunoscut o dezvoltare remarcabila in plan socio-edilitar. Eforturile administrației locale conduse de primarul Gabriel…

- Garda de Intervenție Fieni a acționat cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul de Pompieri Pucioasa cu o autospeciala de stingere, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta…

- PSD Dambovița va aduce schimbarea pe 9 iunie in comuna Costeștii din Vale unde timpul investițiilor a batut pasul pe loc. PSD Dambovița spune ca locuitorii din Costeștii din Vale au toate motivele sa fie nemulțumiți de cum merg lucrurile in comuna lor. Diferențele sunt prea mari și prea evidente intre…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu produs la o casa in satul Podu Cristinii, comuna Potlog Garda de Intervenție Potlogi a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, iar Detașamentul de Pompieri Titu cu o autospeciala de stingere. La…

- Detașamentul de Pompieri Titu a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, iar Garda de Intervenție Racari cu doua autospeciale de stingere. La fața locului incendiul se manifesta la acoperișul casei pe o suprafața de aproximativ 60 de metri patrați și la o camera…