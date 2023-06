Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs miercuri dupa-masa pe o strada din Cartierul Latin, foarte aglomerat, din centrul Parisului, ranind aproximativ 30 de persoane. Explozia a declansat un puternic incendiu si a provocat prabusirea fatadei unei cladiri care adaposteste o scoala de design populara printre studentii…

- O explozie puternica a avut loc in centrul Parisului, fiind urmata de un incendiu de proporții. Potrivit Le Figaro, ar fi vorba de o acumulare de gaze. Patru persoane au fost grav ranite, iar o cladire s-a prabușit parțial.

- Sase persoane au fost ranite, duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Mures, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Doua dintre victime au ramas incarcerate in autoturism. Toti cei sase raniti au fost preluati de catre echipajele medicale si dusi la spital, informeaza news.ro.

- O șalupa a Poliției de Frontiera a luat foc miercuri, 17 mai, in timp ce era alimentata in Portul Drobeta Turnu Severin. Trei persoane au fost ranite si au fost transportate la spital, informeaza Opinia Timișoarei.Incendiul a avut loc in jurul orei 12:30 la ambarcațiunea Poliției de Frontiera, acostata…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani, in dreptul localitatii Dragutesti, judetul Gorj. Conform oficialilor Politiei judetene Gorj, sapte persoane au fost ranite in urma accidentului, toate cele sapte victime fiind transportate la spital. Primele verificari arata ca un barbat…

- Traficul este blocat pe DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani, localitatea Dragutesti, judetul Gorj, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Conform oficialilor Politiei judetene Gorj, sapte persoane au fost ranite in urma accidentului, toate cele sapte victime fiind…

- Un accident feroviar a avut loc, sambata seara, in Gara CFR Galati, iar patru persoane au fost ranite, doi calatori si doi angajati ai CFR. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a cerut verificari rapide și masuri urgente de la conducerea CFR Calatori. Potrivit IPJ Galati, accidentul s-ar fi produs…