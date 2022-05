Un incendiu a izbucnit in centrul Bucureștiului, in zona Piața Unirii, la o cladire veche de doua etaje. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și incearca sa stinga focul. Conform primelor informații, incendiul ar fi aparut la mansarda cladirii, iar acum degajp foarte mult fum. Pompierii se afla la fața locului și se lupta cu flacarile. Nu sunt informații despre persoane ranite sau alfate in interiorul cladirii. Știre in curs de actualizare. The post Incendiu puternic in Centrul Capitalei. Arde o cladire de doua etaje appeared first on Puterea.ro .