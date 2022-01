Stiri pe aceeasi tema

- O cabana de lemn din județul Cluj a luat foc in noaptea de duminica spre luni. Persoanele aflate in interior au reușit sa se salveze, anunța Mediafax. Incendiul s-a produs in localitatea Cațcau. Potrivit ISU Cluj, pompierii din Detașamentul Dej au intervenit in cursul nopții pentru a stinge…

- Update: Focul a fost lichidat. Update: Focul arde pe o suprafata de 200mp. O persoana necesita ingrijiri medicale dupa ce a suferit un atac de panica. Un incendiu a cuprins, sambata dupa-amiaza, o casa din comuna prahoveana Maneciu. Focul se manifesta la o casa cu parter și etaj…

- Incendiu, vineri, in Calea Șagului din Timișoara. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Focul s-a extins și la o anexa in care erau depozitate lemne.

- Flacari uriase au cuprins o anexa gospodareasca din localitatea Berezlogi. La locul evenimentului actioneaza trei autospeciale de interventie si stingere si un echipaj de prim ajutor calificat de la Sectia de Pompieri Pascani. Nu sunt anuntate victime.

- Flacarile au distrus complet casa celor doua femei din Corocaiești, iar focul a ajuns și la un adapost de animale și la anexele din gospodarie. O femeie de 68 de ani a avut arsuri la maini, iar o alta, de 63 de ani, a suferit un atac de panica. Amandoua au primit ingrijiri la fața locului. sursa video:…

- Incendiu puternic in Capitala. O casa parasita a fost cuprinsa de flacari. Trei echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au intervenit la fața locului. Totul s-a inimplat duminica, 28 noiembrie, in jurul orei 15:00, pe strada Macilor 5. Potrivit informațiilor, focul a distrus…

- Intervenții in miez de noapte pentru stingerea unor incendii la Mera și Ruginești Pompierii militari vranceni au intervenit azi-noapte pentru stingerea a doua incendii, unul izbucnit la un autoturism din localitatea Roșioara, comuna Mera, iar celalalt la acoperișul unei locuințe din localitatea Copacești,…

- FOTO Incendiu puternic la o casa din Vinerea: Acoperișul locuinței, cuprins de flacari Un incendiu s-a produs vineri, 12 noiembrie, in jurul orei 13.40, la o casa din localitatea Vinerea. Potrivit reprezentaților ISU Alba, la fața locului intervin pompierii din Sebeș, Alba Iulia și voluntarii din Cugir.…