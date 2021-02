Incendiu PUTERNIC în Capitală. Pompierii se luptă cu flăcările Pompierii intervin chiar la aceasta ora pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Sectorul 5 al Capitalei.Din primele informații, se pare ca focul a pornit de la parterul casei și s-a intins pe o suprafața de 80 de metri patrați.Din fericire, in urma incendiului nu au fost raportate victime, pompierii reușind sa intervina la timp. Inca nu sunt cunoscute cauzele izbucnirii incendiului.Știre in curs de actualizare. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

