Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala de productie din localitatea Dascalu, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov...

- Pompierii intervin la un incendiu la mai multe containere de la santierul pentru reabilitarea Primariei Sectorului 5, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov...

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un atelier auto din municipiul Husi, doua persoane suferind arsuri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Podul Ianlt" Vaslui, potrivit Agerpres. "Sectia de pompieri Husi a intervenit cu patru autospeciale, trei autospeciale…

- Ziarul Unirea FOTO. Incendiu PUTERNIC la doua autoturisme in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Intervin pompierii cu 2 autospeciale și o ambulanța Un incendiu puternic a izbucnit la doua autoturisme duminica noaptea, in jurul orei 2.00, in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Un incendiu s-a produs, marți dimineața, la Mall Afi Cotroceni din București, acesta manifestandu-se la tubulatura exterioara a cladirii, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) al Capitalei.

- Ieri, DNA a solicitat, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea pompierilor Antonina Radu si George Petrica Matei la pedepse de cate 15 ani inchisoare in dosarul Colectiv, acestia fiind acuzati ca au permis functionarea clubului, desi stiau ca localul nu detine aviz de securitate la incendiu, potrivit Agerpres.…

- DNA a solicitat luni, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea pompierilor Antonina Radu si George Petrica Matei la pedepse de cate 15 ani inchisoare in dosarul Colectiv, acestia fiind acuzati ca au permis functionarea clubului, desi stiau ca localul nu detine aviz de securitate la incendiu, relateaza Agerpres.…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata la o pescarie din Navodari, focul distrugand baraci din lemn pe o suprafata de 500 de metri patrati si trei masini. Nu au existat victime.Revine NEBUNIA in Senat: Legile justiției intra in dezbatere. Liberalii iși prezinta viziunea Potrivit…