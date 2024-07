Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuințe din Sectorul 2 al Capitalei au fost afectate, noaptea trecuta, de un incendiu puternic. Alarma a fost data in jurul orei 3:00. Pompierii din Bucuresti au intervenit, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Sectorul 2, la un grup de locuinte invecinate. Au fost asistate…

- Pompierii intervin, luni dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa din Sectorul 2 al Capitalei.”Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o casa, pe strada Calusei, din Sectorul 2 al municipiului Bucuresti.

- Un incendiu devastator a izbucnit in Sectorul 2 al Capitalei. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile care au acaparat doua locuințe. Pompierii au gasit și o victima carbonizata și nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Pompierii au intrat in alerta și intervin marți, 7 mai, pentru a stinge un incendiu ce s-a produs in Sectorul 2 al Capitalei. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de stingere, dar și ambulanțe SMURD. UPDATE: Din pacate, s-a anunțat ca o persoana a fost gasita moarta, in urma cautarilor derulate…

- O persoana a fost gasita carbonizata, duminica, in ziua de Paști, intr-un apartament situat la etajul 12, intr-un bloc din Sectorul 4 al Capitalei. Pompierii spun ca incendiul a pornit de la o lumanare aprinsa lasata nesupravegheata.

- Un incendiu de proportii a izbucnit, luni seara, in Bucuresti. O hala dezafectata de pe strada Spicului, din Sectorul 1 al Capitalei, a luat foc! La sosirea primelor echipaje de interventie ardea acoperisul pe o suprafata de aproximativ 650 metri patrati. Mesaj Ro-Alert pentru evitarea zonei Autoritațile…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dimineața, intr-un apartament situat la etajul 3 pe Bulevardul Gara Obor din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza fumului dens, locatarii au fost evacuați cu autoscara pompierilor, prin exteriorul cladirii.