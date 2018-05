Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la o casa situata in zona Intrarea Fauresti din Capitala, o persoana cu arsuri pe 40 la suta din corp urmand sa fie transportata la Spitalul Clinic de Urgenta "Floreasca", anunta ISU Bucuresti-Ilfov.

- "Arde cu flacara puternica o casa. Este o persoana ranita, cu arsuri pe 40% din suprafata corpului, care va fi transportata la Spitalul Floreasca", au precizat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. Conform sursei citate, la fata locului se intervine cu 5 autospeciale de stingere cu apa si spuma…

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile.(CITEȘTE ȘI: MOMENTE GRELE IN FAMILIA LAVINIA PIRVA – STEFAN BANICA JR..) Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie…

- Stefan Banica Jr. a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala. Cantaretul in varsta de 50 de ani acuza dureri abdominale, iar medicii au avut grija sa ii faca imediat o serie de investigatii pentru a afla ce se petrece cu el. Știre in curs de actualizare. The post Momente grele in familia…

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a incercat sa se sinucida in dimineata zilei de duminica, 18 martie. Femeia si-a taiat venele si a inghitit detartrant. Judecatoarea a fost transportata de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala, prezentand arsuri…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- Copilul de 8 luni, ranit grav in urma exploziei unei locuințe din Șinca Veche, va fi operat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, acesta avand rani grave pe 25% din suprafata corporala. Starea micuțului a fost stabilizata, dar este in continuare grava, și urmeaza sa sufere o intervenție chirurgicala.…