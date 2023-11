Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dimineața langa București, in orașul Bragadiru, Ilfov, iar din imaginile de la fața locului se poate observa ca exista degajari foarte mari de fum.

- 13 autospeciale de intervenție au fost alertate pentru stingerea unui incendiu, produs la un service auto din Bragadiru.”Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un service auto de pe str. Diamantului, Bragadiru, Ilfov. Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum, pe o suprafața…

- Este alerta in Capitala. Un incendiu puternic a izbucnit intr-un cartier din București. Din primele informații, acoperișurile a trei case din cartierul Rahova au fost cuprinse de flacari. Exista risc de propagare. Incendiu puternic in cartierul Rahova Un incendiu puternic a izbucnit intr-un cartier…

- Un incendiu fara flacara vizibila a starnit alarma in randul pompierilor din București, care au intervenit de urgența cu 18 autospeciale. Misiunea de salvare a durat peste 12 ore, iar zonele din apropiere au fost in pericol, printre care, maternitatea Giulești. Potrivit primelor informații, in subsol…

- Un incendiu de vegetație și gunoi menajer a izbucnit, luni dupa-amiaza, in zona lacurilor, din comuna Crevedia. Pompierii au acționat rapid pentru a stinge focul. Au fost și degajari de fum pe o suprafața destul de intinsa. “In jurul orei 14.20 am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui…

- Panica pentru persoanele aflate astazi in Pasajul Lujerului din Bucuresti. Politia Locala a blocat traficul rutier pe ambele sensuri, dupa ce in zona au fost observate degajari de fum. Potrivir primelor informații, o linie de tramvai dezafectata ar fi fost avariata și au ars o serie de cabluri.

- Accidentul s-a produs pe linia STB 141. Victima, un barbat de 69 ani, ce traversa in zona trecerii pentru pietoni, a fost lovit de un autobuz și in urma impactului a suferit multiple leziuni, urmand a fi transportat la spital. Circulația rutiera este oprita pe ambele benzi ale sensului de mers Eroii…

- Un nou incendiu a izbucnit in București. De data aceasta, parcul IOR din Sectorul 3 a fost cuprins de flacari și nu se cunosc motivele de la care ar fi pornit. Pompierii sosiți la fața locului se lupta cu incendiul pentru a-l stinge.