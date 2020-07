Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic la Bragadiru: Intervin 20 de autospeciale Foto: ISUBIF. Pompierii intervin la aceasta ora cu 20 de autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrica de ambalare a orezului din localitatea Bragadiru, în apropiere de Șoseaua de Centura a Capitalei. Maior…

- Un numar de 24 de autospeciale de stingere actioneaza joi seara la incendiul puternic produs la Bragadiru la doua hale, in apropiere de Soseaua de Centura. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, acest numar va fi suplimentat cu inca cinci autospeciale de stingere. "Se…

- Populatia a fost avertizata printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul produs joi seara in localitatea Bragadiru, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Un incendiu puternic s-a produs joi seara la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Soseaua de…

- Un incendiu puternic s-a produs joi seara in apropierea Șoselei de Centura, la doua hale din Bragadiru.Suprafațaafectata este de aproximativ 5.000 de metri patrați, cu posibilitatea deextindere, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența București Ilfov.”Este oardere puternica, cu degajare…

- In depozit se gasesc recipiente usor inflamabile si explozibile.Incendiu la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Soseaua de Centura. Potrivit primelor date, suprafata afectata este de aproximativ 5000 mp, cu posibilitati de propagare. In respectivele hale se ambala produse alimentare, in principal…

- O explozie urmata de incendiu, intr-un apartament din capitala Foto: Arhiva/ IGSU O explozie urmata de incendiu s-a produs miercuri dimineata într-un apartament dintr-un bloc aflat pe Calea Giulesti 42 din Capitala. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti…

- Traficul rutier este blocat pe DN 7, la Raul Vadului, precum si pe DN 7 CC, la Calimanesti, in urma unor accidente produse miercuri, dupa ora 15,00, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea potrivit Agerpres. Pe DN 7, la Raul Vadului, la kilometrul 237, avut loc…

- E-Distributie Muntenia a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de…