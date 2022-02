Incendiu puternic în Banat – un om a murit, gospodării distruse Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seara, in localitatea carașeana Bozovici. Garda de intervenție Bozovici, in sprijinul careia au venit doua echipaje de la secția de pompieri Oravița acționeaza la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința particulara in comuna Bozovici. Anunțați prin numarul unic de urgența 112, pompierii ajunși la locul incendiului au constatat ca focul se manifesta deja la doua case și exista riscul sa se extinda și la cea de a 3-a. „Ajunși la locul intervenției, pompierii au constat ca incendiul se manifesta la doua case cu risc de extindere… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Ajunsi la locul interventiei, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta la doua case cu risc de extindere la o a treia casa. La locul interventiei a fost gasita o victima, decedata” , a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin.Pentru stingerea incendiului , la fata…

- Pompierii din Bucuresti intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o zona de stocare a marfurilor. „Incendiu produs pe o proprietate privata, in Prelungirea Ghencea, unde se gasesc cateva amenajari improvizate care serveau ca spatii pentru depozitare”, a transmis Inspectoratul…

- Pompierii intervin in Medgidia.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat luni, 24 ianuarie, sa intervina in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la o casa de pe strada Cameliilor din Medgidia. Sursa foto cu rol ilustrativ:…

- Pompierii din judetul Buzau intervin, vineri seara, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata care afecteaza o suprafata totala de circa 40 de hectare, focul extinzandu-se rapid din cauza vantului puternic. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a informat ca unul dintre…

- Focul a cuprins un adapost de animale in localitatea Lunca din comuna Șieuț. Exista un risc mare ca incendiul sa se extinda la casele invecinate. Conform informațiilor oferite de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, pompierii militari intervin cu patru autospeciale de intervenție,…

- Un batran in varsta de 92 de ani din localitatea Paraul Pantei, comuna Borca, a murit in noaptea de Revelion dupa ce patul in care dormea langa o soba a luat foc, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca…

- Pompierii și salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența au intervenit duminica in mai multe județe din țara pentru a ajuta la salvarea unor persoane izolate de inundații, la scoaterea apelor din gospodarii sau la degajarea unor drumuri inundate. Raurile din vestul țarii sunt sub cod portocaliu…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la sediul Primariei Beleti-Negresti, primele verificari indicand ca focul ar fi fost pus intentionat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Politistii din Arges au anunțat ca au deschisun dosar penal pentru distrugere.…