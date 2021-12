Incendiu puternic în Argeș. O primărie a fost cuprinsă de flăcări Un incendiu a izbucnit duminica noapte la sediul Primariei Beleti-Negresti. Primele verificari arata ca focul ar fi fost pus intentionat, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Incendiul a fost anuntat in jurul orei 03.00, iar la fata locului au fost trimise mai multe autospeciale de. La sosirea pompierilor ardeau sediul primariei si doua anexe. „Incendiul s-a manifestat violent la etajul 1 al primariei si acoperisul acesteia, o magazie de lemne, o incapere dintr-o anexa si generalizat la o alta anexa unde era arhiva primariei si alte birouri. Nu au fost victime. In interiorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

