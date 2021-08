Pompierii au intervenit joi dimineața pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit in interiorul unui restaurant din Brașov. Flacarile s-au extins la doua depozite de incalțaminte aflate in apropierea restaurantului. ISU Brașov a trimis in misiune opt autospeciale cu apa și spuma, doua mașini de tipul autoscara, o ambulanța SMURD și o autospeciala de descarcerare. Incendiul s-a propagat rapid la alte doua depozite de incalțaminte aflate in vecinatatea restaurantului, pana la sosirea forțelor de intervenție. Potrivit ISU Brașov, suprafața totala afectata este de aproximativ 800 metri patrați.…