- Pompierii intervin, sambata, pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatie uscata in localitatea Buftea din judetul Ilfov, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov, potrivit stiripesurse.ro. Potrivit sursei citate, din cauza vantului, incendiul s-a apropiat de calea…

- Pompierii intervin, sambata, pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatie uscata in localitatea Buftea din judetul Ilfov, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, din cauza vantului, incendiul s-a apropiat de calea ferata,…

- Un incendiu de vegetație și gunoi menajer a izbucnit, luni dupa-amiaza, in zona lacurilor, din comuna Crevedia. Pompierii au acționat rapid pentru a stinge focul. Au fost și degajari de fum pe o suprafața destul de intinsa. “In jurul orei 14.20 am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incendiu care a izbucnit la un utilaj agricol in apropiere de localitatea Rediu, din comuna Aiton, județul Cluj. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente, cu doua autospeciale, pentru stingerea unui incendiu…

- Joi, 17 august 2023, in jurul orei 21.00, echipajele Sectiei de Pompieri Beius au intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma si un echipaj medical, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Valani de Pomezeu comuna Pomezeu , la fata locului fiind mobilizat…

- Un incendiu a mistuit aproape 4 tone de furajere la un depozit din localitatea ieșeana Valea Racului, comuna Cotnari. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Iași, George Onofreiasa, la locul intervenției au fost dislocate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Cauza probabila de producere a…

- Un incendiu de vegetatie a fost izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la Poarta Alba. Pentru ca focul se manifesta si in apropierea caii ferate, trei trenuri de calatori au fost oprite la solicitarea pompierilor, acestea ajungand la destinatie cu intarzieri. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit, marti seara, in apropiere de Penitenciarul Poarta Alba, in judetul Constanta, relateaza news.ro și focuspress.ro. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flacarilor, dar si pentru a impiedica extinderea acestora.Incendiul de vegetatie uscata…