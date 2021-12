Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit duminica dimineața in curtea unei firme din Popești-Leordeni a fost localizat, a informat ISU București-Ilfov. „Incendiul este localizat. Nu exista pericolul de extindere. Avem suficiente rezerve de apa. Se redimensioneaza dispozitivul, raman 12 autospeciale de stingere…

