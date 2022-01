In aceasta seara, in jurul orei 22.00, o serie de incendii au izbucnit in mai multe focare din centru Ploieștiului: pe str. Romana, la ghena de gunoi Romtelecom și ghena de gunoi UPC-Vodafone, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova. Ca urmare a izbucnirea incendiului in apropierea instalațiilor, UPC-Vodafone a intrerupt alimentarea cu energie […]