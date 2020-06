Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 07:10, ISU Mureș a fost solicitat sa intervina la un incendiu intr-o gospodarie din localitatea Deda, județul Mureș. S-au deplasat de urgența și au intervenit pentru stingere pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda si SVSU Deda. In urma incendiului au ars cațiva…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Oltenita au actionat cu o autospeciala de stingere timp de 50 de minute pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata care mistuia o suprafata de 3.000 metri patrati.

- In dupa-amiaza zilei de luni, 20 aprilie 2020, trei copii cu varstele intre 8 și 10 ani, au provocat un incendiu de proporții intr-o gospodarie din Bender, care a afectat grav cinci construcții adiacente și o mașina parcata in apropiere.

- Un incendiu de la Manastirea Ramet, care a mistuit joi, 16 aprilie, magazia plina cu lemne, a fost, cel mai probabil, provocat intentionat, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.

- Pompierii buzoieni sunt solicitați continuu sa stinga incendii de vegetație uscata, provocate de iresponsabili. In ultimele 24 de ore, echipajele ISU au avurt șase intervenții de stingere a incendiilor care au avut un impact deosebit asupra comunitaților. Pompierii din cadrul Punctului de lucru Beceni…

- Doua incendii au izbucnit in apropierea soselei nationale vechi din Braila si pe raza localitatii Lanurile, unde a ars vegetatie uscata pe o suprafata de aproximativ 350 de metri patrati.

- Un incendiu a izbucnit marți seara la acoperișul vechii centrale termice de la fabrica de mobila din municipiul Radauți. Flacarile s-au extins și au cuprins o hala de depozitare cherestea din incinta fabricii, pe o suprafața de circa 200 de metri patrați. In jurul orei 22.40, la fața locului a fost…