Incendiu provocat de un pacient la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. Trei cadre medicale au suferit fracturi

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc, luni seara, la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova. Focul s-a manifestat pe o suprafața de 20mp, dar a fost in cele din urma lichidat. Trei cadre medicale au fost ranite in urma incendiului. „Ministerul Sanatații informeaza urmatoarele cu privire la incendiul care…

- INCENDIU la Clinica de Psihiatrie din Craiova: Trei cadre medicale, transportate la SPITAL Un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din spatele Parcului Romanescu din Craiova, intr-un izolator (rezerva) de la urgenta. Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova,…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la Spitalul de Psihiatrie din Craiova. Trei cadre medicale au fost transportate la un alt spital pentru a primi ingrijiri medicale, iar alte zeci de persoane au fost evacuate.

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, in cladirea Clinicii de Psihiatrie din Craiova, provocat, se pare, de un pacient. Trei cadre medicale au fost transportate la spitalul de Urgența, informeaza Gazeta de Sud . Cadrele medicale ranite ar fi suferit fracturi in timp ce incercau sa iasa din cladire. Un…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova, iar 18 pacienti si cinci cadre medicale s-au autoevacuat, un alt pacient fiind scos de pompieri. Trei cadre medicale au fost transportate la spital cu fracturi, arata primele informatii oferite de ISU Dolj, informeaza News.ro.…

- Numai 320 de cadre medicale s-au vaccinat, in Cluj, duminica, 10 ianuarie, conform unei raportari a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj.In total, s-au vaccinat pana acum 7.398 de cadre medicale, primele fiind cele de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj, unde s-au…

- Un numar de trei cazuri de reactii adverse generale, minore, au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in centrele de vaccinare anti-COVID din judetul Olt, unde in intervalul de timp mentionat au fost efectuate in total 335 de vaccinari, au anuntat sambata reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- La Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta au fost vaccinate 120 de cadre medicale. Astazi, 29 decembrie au ajuns noi doze de vaccin la Spitalul Militar din Constanta.O parte din a doua transa de vaccinuri anti COVID produse de Pfizer si BioNTech a ajuns marti dimineata in Romania.Este vorba despre…