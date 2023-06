Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situația de Urgența Arad anunța ca s-a produs o explozie urmata de incendiu, la o casa din municipiul Arad, strada Minervei. La fața... The post Explozie a unei butelii intr-o casa de pe strada Minervei, in Arad. Un barbat a fost salvat, dar prezinta arsuri appeared first on Special…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Arad, strada Razboieni. „La sosirea forțelor de intervenție incendiul…

- Panica azi-noapte intr-un bloc de locuințe din municipiul Petroșani. Pompierii au intervenit de urgența la un incendiu violent care a cuprins un apartament situat la etajul 4 și in care se afla un barbat blocat inauntru. Au fost mobilizate urgent doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara…

- Pompierii din Petroșani au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu izbucnit la o garsoniera dintr-un bloc din orașul Vulcan. Doua persoane au fost transportate la spital, din cauze diferite iar primele indicii arata ca focul ar fi fost declanșat intenționat. Doua autospeciale de stingere…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…

- Un barbat de 37 de ani, cetațean italian, s-a aruncat sambata dimineața de la etajul 7 al unui bloc din Deva. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați sambata dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc, iar, in urma impactului, acesta…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la biserica adventista din localitatea aradeana Șepreuș. Instrumente muzicale și mobilier au fost distruse. Incendiul a izbucnit cu puțin inainte de ora 3.00 la anexa bisericii adventiste din localitatea Șepreuș, potrivit ISU Arad. La sosirea…

- Un motociclist in varsta de 33 de ani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un drum judetean din Arad, soferul fiind cercetat penal. Accidentul a avut loc pe DJ 709 B, in zona municipiului Arad, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…